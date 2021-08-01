توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً و الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف .. فيما سيحدث المد الأول عند 20:04 والمد الثاني عند 09:41.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:55.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. فيما سيحدث المد الأول عند 15:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 31 85 15

دبي 43 32 80 20

الشارقة 41 31 80 20

عجمان 41 32 80 20

أم القيوين 41 30 80 20

رأس الخيمة 41 32 85 25

الفجيرة 37 33 85 45

العين 47 31 55 10

ليوا 48 31 80 10

الرويس 45 31 75 15

السلع 45 32 75 15

دلما 44 33 85 35

طنب الكبرى 43 33 80 35

طنب الصغرى 43 33 80 35

أبو موسى 43 33 80 35

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