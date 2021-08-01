منال بنت محمد تشيد بدعم ورعاية محمد بن راشد للمرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والامتنان للرعاية المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمرأة الإماراتية، وتوجيهات سموه الدائمة بتوفير بيئة العمل الداعمة لإنجاحها وتمكينها من المساهمة بشكل رئيسي ومتوازن مع الرجل في مسيرة التنمية الشاملة بكافة القطاعات في الدولة.

وثمنت سموها إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم «28» لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، والذي يعد دفعة جديدة لمسيرة دعم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديراً لعطائها وإنجازاتها.

ونص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة برئاسة منى غانم المري، العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية كل من: هالة يوسف بدري نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهدى عيسى بو حميد، وخولة راشد المهيري، ومنى درويش بو سمرة، وفهيمة عبد الرزاق البستكي، والجود أحمد لوتاه، وموزة سعيد المري، وشمسة صالح، على أن يعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وهنّأت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم مجلس الإدارة الجديد، متمنيةً له التوفيق والسداد نحو مزيد من النجاحات والإنجازات مع فريق عمل المؤسسة الذي يضم كادراً وطنياً على درجة عالية من الكفاءة والمهنية في كافة التخصصات، كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لعضوات المجلس السابق على ما بذلنه من جهود طيبة خلال فترة عضويتهن بما أسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.



خبرات متنوعة



وقالت سموها: إن المجلس يضم في عضويته خبرات متنوعة تشمل مجالات حيوية كالاقتصاد والإدارة والثقافة والفنون والاستراتيجية والابتكار والأعمال والطاقة والاستدامة والإعلام والاتصال الاستراتيجي والرياضة والإبداع والقطاع المصرفي والسوق المالي وغيرها من المجالات، ما يثري الآراء المطروحة في المجلس وجهوده الرامية لتعزيز دور مؤسسة دبي للمرأة في الارتقاء بالمرأة الإماراتية وزيادة مشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الاقتصادي وريادة الأعمال ودعم دورها الاجتماعي، تحقيقاً للأهداف والأولويات التي تتضمنها استراتيجية عمل المؤسسة.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: إن استراتيجية عمل المؤسسة، المنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي وخطة الـ 50 عاماً القادمة في الدولة، تهدف إلى الارتقاء بالمرأة الإماراتية ورفع نسبة مشاركتها في جميع القطاعات وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية العليا ومراكز صنع القرار، بما يسهم في تعزيز دورها في صياغة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي والدولة بوجه عام، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأكدت سموها التزام المؤسسة بزيادة مشاركة المرأة ومساهمتها في سوق العمل بشكل خاص، مع ضمان الحفاظ على مسؤولياتها وأدوارها الأخرى ضمن المحاور الرئيسية لخطة العمل الاستراتيجية للمؤسسة.

وأضافت سموها: حرصت المؤسسة على مدى السنوات الماضية على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف أوجه الحياة من خلال برامج ومبادرات نوعية، وستعمل على دعم هذه المسيرة ضمن استراتيجية عمل الدولة للخمسين عاماً المقبلة بتكامل الجهود مع كافة المؤسسات للاستفادة من قدرات المرأة كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة، وذلك عبر مبادرات ومشاريع وبرامج يتم العمل على تصميمها وفقاً لأرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية.



رؤية استشرافية

وتأسّست مؤسسة دبي للمرأة في عام 2006 بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف دعم المرأة في المجالين الاجتماعي والمهني والارتقاء بقدراتها لتعزيز دورها كشريك رئيسي في التنمية الشاملة ورفع نسبة تمثيلها في المواقع القيادية ومراكز صنع القرار، ودعم تواجدها وتميزها عالمياً، وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي من خلال اقتراح السياسات المؤثرة في ملف المرأة.

وتعمل المؤسسة ضمن رؤية استشرافية تقوم على التفكير التشاركي والعمل بروح الفريق للإسهام في مسيرة المرأة من خلال مبادرات وبرامج نوعية تدعم مكتسباتها وزيادة مشاركتها في سوق العمل والارتقاء بقدراتها المهنية والقيادية لمستويات أعلى من التطور وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية بما يصب في تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تماشياً مع أهداف المؤسسة، التي تنطلق من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً على دور المرأة في صياغة مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.



مبادرات نوعية



وأطلقت المؤسسة خلال مسيرتها العديد من المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، فقد استضافت ونظمت منتدى المرأة العالمي عامي 2016 و2020، وهو الحدث الأكبر من نوعه في العالم المعني بدعم المرأة وزيادة مستوى مشاركتها في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الدولي، حيث شارك في دورته الثانية التي عقدت تحت شعار «قوة التأثير» أكثر من 4600 شخص من 100 دولة، بينهم قادة عالميون ملهمون، ومسؤولون حكوميون مؤثرون، ومديرون تنفيذيون بارزون، إلى جانب مجموعة من رواد الأعمال والخبراء والأكاديميين والطلاب، ومثل الحدث منصة عالمية رائدة لمناقشة سبل تحسين أداء وكفاءة السياسات المعتمدة وتطوير شراكات فعالة تعزز دور المرأة وتأثيرها الإيجابي في مجال العمل الحكومي وفي كافة مناحي الحياة والاستعداد للمستقبل من خلال أكثر من 80 جلسة نقاشية على مدى يومين.

ومن المبادرات والمشاريع التي أطلقتها المؤسسة، برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي وبرنامج الإمارات للقيادات النسائية، ومبادرة المرأة في مجالس الإدارة، والمشروع الوطني للحضانات، وملتقى قيادات الإمارات وبرنامج القيادات النسائية المبتكرة بالتعاون مع كلية آشريدج هالت للأعمال بالمملكة المتحدة، ومبادرة «قدوة» بهدف ترسيخ ثقافة العطاء لدى المرأة الإماراتية، ومبادرة «حوارات دبي الافتراضية للمرأة»، كمنصة نقاشية تشارك فيها شخصيات ملهمة من وزراء وخبراء ومؤثرين محليين وعالميين بهدف تعزيز الوعي بدور المرأة في مختلف القطاعات، وبرنامج الإرشاد المهني – Yes Mentorship program، بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة، ومختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات بهدف تعزيز الجهود الرامية لتحديث وتطوير البنية التشريعية من خلال رصد جوانب التمييز في التشريعات على مستوى إمارة دبي واقتراح تشريعات تخدم ملف المرأة، وتؤكد على مكانة دبي كنموذج لمدينة صديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة لها، بالإضافة إلى إصدار عدة تقارير بحثية وإحصائية تُعنى بشؤون المرأة.



برامج نوعية

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة برامج ومبادرات نوعية خلال أزمة «كوفيد 19» سلطت من خلالها الضوء على الدور الرائد للمرأة في التصدي للجائحة والتعامل مع تحدياتها ضمن الصفوف الأمامية، إضافة إلى برامج داعمة للمرأة لتقليل حدة التأثيرات الناجمة عن هذه الأزمة الصحية العالمية على المرأة والأسرة.

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