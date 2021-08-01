حاكم الشارقة يعتمد مشروع تسوية حي الشنوف السكني

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم مشروع تسوية الأراضي السكنية بحي الشنوف السكني المكون من 13 منطقة سكنية بتكلفة اجمالية بلغت 65 مليون درهم ، كما أن العمل سوف يبدأ فورا .

كما اعتمد سموه صباح اليوم الطريق الرابط بين شارع الامارات الذي يربط بين مختلف مناطق الدولة وضاحية مهذب باسم الطريق الدائري ، كما أن ضاحية مهذب تتكون من حي الشنوف ، وحي هديبة وهي عبارة عن 14 منطقة سكنية ويتم البدء في المشروع مباشرة .



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