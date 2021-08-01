الإمارات.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن شهر أغسطس يعد امتدادا لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وأشار المركز الوطني إلى أن السحب الركامية تتكون خلال الشهر على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتحاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين المدارين(ITCZ) والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

وسجلت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دورا هاما خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلا وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحيانا برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا.

وتزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47 % مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

وتشير الإحصائيات المناخية والسجلات تاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34 و 37 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين و 41 و 44 درجة مئوية ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 29 و 31 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة خلال أغسطس بواقع 51.4 درجة مئوية في مزيرعة سنة 2017 وسجلت أقل درجة حرارة على جبل مبرح سنة 2013 والتي بلغت 16.1 درجة مئوية، فيما بلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63 % إلى 80 %ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17 % إلى 32 %.

وسجلت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب و يوم واحد ضباب خفيف.

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