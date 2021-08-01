بدء الاستعداد لاستضافة «جلسات قمة المستقبل الرقمي» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان )

بدأت الاستعدادات لاستضافة الجلسة الثانية من «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي»، والمقرّر أن تعقد افتراضياً في 4 أغسطس الجاري، في أبوظبي.

ومن المقرر استضافة القمة الدولية من قبل «دائرة الإسناد الحكومي»، ممثلةً بـ «هيئة أبوظبي الرقمية»، وبتنظيم من قبل شركة «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، بهدف مناقشة واستكشاف مستقبل التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وقالت عائشة المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية في «هيئة أبوظبي الرقمية»: «نجتمع، وللمرة الثانية لمناقشة ومشاركة أفضل الممارسات، وأبرز قصص النجاح حول كيفية استخدام الأدوات الرقمية المتطورة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية».

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