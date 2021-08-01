3486 مشاركاً في الأسبوع الأول للمنصة المجتمعية الصيفية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت المنصة المجتمعية الصيفية أسبوعها الأول بمشاركة 3486 فرداً من مختلف الفئات العمرية، ضمن المحور الزراعي الذي تضمن خمسة برامج متنوعة وهي برنامج الزراعة والاستدامة، وبرنامج أساسيات الزراعة وأوقاتها وأنواعها حسب المواسم وعمليات الري والتسميد، إضافة إلى برنامج عن أهمية الزراعة الذي يسلط الضوء على الزراعة العضوية وبرنامج الزراعة الابتكارية. وتنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثاني للمنصة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في دورتها الثانية هذا العام بعنوان «صيفنا متعافٍ»، إذ ستُنفذ مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية ضمن محور الثقافة والترفيه وتستمر حتى الخميس الخامس من أغسطس، وذلك بالتزامن مع محور التطوير المهني.

ويستهدف محور الثقافة والترفيه الفئات العمرية من 6 سنوات إلى 60 سنة من مختلف أفراد المجتمع، إذ ستتيح المنصة في أسبوعها الثاني تعريف المشاركين بأهم وأبرز المعالم والوجهات السياحية في مختلف إمارات ومناطق الدولة بما تحتويه من برامج ثقافية وترفيهية، كزيارة متحف اللوفر وجبل جيس وسد شوكة، وغيرها من المعالم في كل من إمارة رأس الخيمة والفجيرة بالإضافة إلى خورفكان.

تطوير

كما ضم الأسبوع الأول محور التطوير المهني الذي انطلقت فعالياته 25 أغسطس وتستمر حتى 26 أغسطس، ويتضمن تدريب المشاركين على برنامج توستماسترز (مهارات العرض والتقديم)، وتعزيز وتطوير قدراتهم على العرض بثقة وبصورة فاعلة، والعمل على توظيف الصوت والجسد والمسرح ومادة العرض والتقييم وأسلوب الحوار، ويستهدف الأبناء من عمر 13 إلى 17 عاماً، بواقع 15 حلقة تعليمية يجرى تنفيذها كل أحد وثلاثاء وخميس من الرابعة وحتى السادسة عصراً.

وتأتي «المنصة المجتمعية الصيفية» التي تتضمن مجموعة من المحاور وعشرات البرامج والمبادرات والفعاليات الميدانية والافتراضية «عن بعد»، التزاماً بتوجهات واستراتيجية دولة الإمارات ضمن خططها في مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد 19»، ويتم تنفيذها بالتعاون مع 9 جهات أخرى على مستوى الدولة، تمثّل الوزارات والمؤسسات الحكومية المحلية والقطاع الخاص، تنفيذاً لرؤية الوزارة المتمثلة بـ«أسرة مستقرة ومجتمع متلاحم».

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