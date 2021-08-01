اختتام ناجح لفعالية «مزاينة المرموم للرطب 2021»

المصدر: (دبي - وام)

اختتمت جمعية النهضة بدبي فرع الليسيلي فعالية «مزاينة المرموم للرطب 2021» التي تندرج ضمن مبادرة تراث وميراث بحضور جماهيري حاشد تتقدمهم اليازية خليفة - مديرة فرع الليسيلي وأسرة الجمعية والمشاركون والأهالي والجمهور.

شارك في الفعالية نخبة من أصحاب مزارع النخيل بإمارة دبي وضواحيها وتمت الفعالية وفقاً لاشتراطات ومعايير دقيقة من قبل لجنة التحكيم والفرز والتي لها باع طويل في زراعة وجني ثمار الرطب وأنواعها ومصنفاتها وجودتها.

وتضمنت معايير المشاركة العديد من النقاط والاشتراطات التي تتمثل في مجملها بأن يكون الإنتاج محلياً وعالي الجودة والنضج والاستهلاك الآدمي بكامل المواصفات والمقاييس والجودة انسجاماً مع أنظمة وقوانين دولة الإمارات الخاصة بجودة وسلامة الرطب.

وقالت اليازية خليفة إنه بتوجيهات من الشيخة أمينة بنت حميد الطاير - رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي - نظم فرع الليسيلي فعالية «مزاينة المرموم للرطب 2021» في دورتها الأولى بهدف تعزيز موقع المرموم خاصة ودبي عامة في قطاع الثروة الزراعية وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل التي تشتهر بتنوع وجودة أصنافه عبر مضاعفة الاهتمام بالنخيل والمساهمة في دعم ملاكه والمزارعين وتطوير الصناعات المحلية .

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