علاج جيني موجّه يمنع تطور سرطان الرئة

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أكد خبير طبي من المستشفى الأمريكي الشهير، كليفلاند كلينك، أن علاجاً جينياً موجّهاً حديثاً قد يساعد الملايين من مرضى سرطان الرئة حول العالم على منع انتشار المرض.

وأضاف الدكتور خالد حسن طبيب الأورام في قسم أمراض الدم والأورام بكليفلاند كلينك، إن الجين، أو المورثة، «كيراس» KRAS يُعدّ الجين الرئيس الذي يتسبب في الإصابة بالسرطان، وبسرطان الرئة على وجه التحديد، مشيراً إلى صعوبة استهدافه في السابق.

وأوضح أن 81% من مرضى السرطان استطاعوا السيطرة على مرضهم بفضل العلاج الجديد الموجّه لاستهداف هذا الجين، ما يعني إمكان تحسين حياة المرضى وإطالتها بنحو ستة أشهر في المتوسط، وحقق ثلث المرضى، في تجربة سريرية أجريت لاختبار العلاج الجديد، معدل استجابة موضوعياً تمثل بتقليص السرطان أو القضاء عليه تماماً .

وأكّد الدكتور حسن أنه «بات لدينا الآن علاجات موجهة لثمانية جينات مسببة للسرطان يستجيب لها المرضى استجابة جيدة».

وحقق نحو أربعة من كل خمسة مرضى ممن خضعوا للتجربة السريرية، التي لم يشارك في إجرائها الدكتور حسن، سيطرة على المرض؛ أي أنهم استطاعوا إما القضاء على السرطان وإما البدء بالتماثل للشفاء منه أو إبقاءه على حاله .

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