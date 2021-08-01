وفد «الوطني» يختتم زيارته للكويت بتعزيز التعاون البرلماني

المصدر: دبي - البيان

اختتم وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حمد الرحومي زيارة رسمية لدولة الكويت الشقيقة استغرقت يومين وجرى بحث سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون البرلمانية في مختلف الفعاليات.

وكان في وداع الوفد على أرض المطار الأميري أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وعادل اللوغاني الأمين العام للمجلس، والدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت.

وقد التقى وفد المجلس الوطني الاتحادي خلال الزيارة بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وعقد جلسة مباحثات مع أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي وعدد من رؤساء اللجان.

وجسدت الزيارة عمق العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، والتي تحظى بدعم واهتمام قيادتي وحكومتي البلدين لما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الأخوة ووشائج القربى التاريخية.

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