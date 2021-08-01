رئيس بوركينا فاسو يستقبل مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول الدولي

المصدر: واغادوغو - وام

استقبل روش مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، في العاصمة «واغادوغو»، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، ومرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي لتعزيز الأمن ووسائل مكافحة الجريمة حول العالم.

وأعرب رئيس جمهورية بوركينا فاسو، عن اعتزازه وسعادته بهذه الزيارة، معرباً عن أمله بالعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين الصديقتين، لما فيه مصلحة شعبي البلدين وتطلعات قيادتهما الحكيمة.

كما شملت زيارة اللواء الريسي، اللقاء مع ماكسيم كوني وزير الأمن وقائدي الشرطة والدرك وعدد من المسؤولين، حيث جرى بحث سبل تعزيز العمل المشترك والارتقاء بالعلاقات القائمة بين البلدين في المجالات الشرطية وعدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الجريمة وتبادل الخبرات والآراء وأفضل الممارسات المطبقة في هذه المجالات.

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