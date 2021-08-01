تكريم فريق الخدمات الهاتفية بشرطة الشارقة لخفض مليون من الموازنة

المصدر: (الشارقة - البيان)

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، فريق ترشيد الخدمات الهاتفية بإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات لما حققه من خفض مالي في بند المصاريف التشغيلية المعتمدة في الموازنة السنوية للقيادة العامة بمبلغ يتجاوز مليون درهم، بحضور العميد عارف الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والعقيد ناصر سعيد بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والإتصالات، وذلك في قاعة الريادة بنادي ضباط الشرطة.

وجاء التكريم تقديراً لإسهامات الفريق في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشرطة الشارقة المتعلقة في رفع الكفاءة التشغيلية التقنية مقابل خفض تكاليفها المالية، من خلال تبني مبادرات خفض التكاليف المالية، والترشيد المالي.

وأشاد اللواء الشامسي بالإنجاز الذي حققه الفريق بخفض مالي «ترشيد» في بند المصاريف التشغيلية المعتمدة في الموازنة السنوية للقيادة العامة بمبلغ يتجاوز مليون درهم، من خلال الإجراءات التحسينية والتقنية.

ومن جانبهم، أعرب المكرمون عن جزيل شكرهم وتقديرهم لقائد عام شرطة الشارقة على هذا التكريم، مشيدين بحرصه الدائم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز