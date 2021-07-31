تسوية بلاغات شيكات بـ230 مليوناً في شرطة المرقبات

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، أن المركز نجح في تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها نحو 230 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، من خلال ركن التسامح في مركز شرطة المرقبات.

وثمن اللواء علي غانم جهود شعبة الشيكات في المركز التي قامت بتسوية البلاغات، وذلك من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه في العام 2019 بهدف حل الخلافات البسيطة، وحل الخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ، عبر تمكين الطرفين من الجلوس فيه والتفاوض حول كيفية حل المشكلة ودياً، موضحاً أن عدداً كبيراً منهم تنازل عن البلاغات بعد الجلوس على طاولة النقاش والتفاوض حول كيفية إرجاع المبالغ ودياً.

وأكد اللواء علي غانم أن مركز الشرطة يبقى محايداً بين الطرفين حتى لا يؤثر على طرف على حساب الآخر، ولكنه يقدم كل التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحد الطرفين رغبته في حل المشكلة.

وأوضح اللواء علي غانم أن الإجراء الذي كان متبعاً في السابق قبل برنامج التسوية، هو إحالة البلاغ إلى النيابة فوراً وتحويله إلى قضية، إلى أن تبنت شرطة دبي البرنامج وبدأت تسوي البلاغات في مراكزها، ما ساعد على احتواء كثير من البلاغات، إلى جانب اتخاذ المركز كثيراً من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة، والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق للبحث عن المطلوبين في قضايا الشيكات، ومتابعتهم، وتقديمهم للقضاء.

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