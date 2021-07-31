شرطة أبوظبي تعزز ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شرطة أبوظبي الحرص على إبقاء إمارة أبوظبي خالية من جريمة الاتجار بالبشر بشتى أنواعها وصورها، والتصدّي لها بإجراءات كفيلة للقضاء عليها .

في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأكدت الحرص على تعزيز الثقافة المجتمعية للمساعدة على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والإسهام في توفير الرعاية اللاحقة لضحايا الاتجار بالبشر وتأهيلهم بالتنسيق مع مراكز الإيواء والجهات المعنية الأخرى، وتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع مراكز الإيواء في الدولة، والتأكد من أن معاملة القائمين على رعاية الضحايا تتم عن طريق توفير برامج رعاية فعالة وعادلة لهم.

وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو سنوياً أن شرطة أبوظبي حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية لمكافحة هذه الجريمة والتزامها المعايير والمتطلبات، ما يؤهلها إلى الريادة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر.

وذكر أن القيادة العامة عملت على إنشاء قسم متخصص في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية للارتقاء بمستوى الأداء للحد من هذه الجريمة وتحصين حقوق الضحايا من الاستغلال والخداع لافتاً إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر تجد اهتماماً واسعاً وحرصاً من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من قيمها الدينية والأخلاقية الراسخة، وموروثاتها الحضارية الأصلية، والتأكيد في دستورها على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وخطر تعريضه لأي شكل من أشكال الاسترقاق أو الامتهان أو الاستغلال أو العمل القسري والجبري.

وأشار العقيد راشد خلف الظاهري مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية إلى أن دولة الإمارات عملت على التصدي الجاد والمنظم والشامل، لجرائم الاتجار بالبشر، التي قد تقع في نطاق إقليمها، من خلال منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، إذ تكاتفت أجهزة الدولة كافة المعنية لتنفيذها وتفعيلها فضلاً عن الإسهام الإيجابي والنشط في جهود المجتمع الدولي، لمحاصرة هذه الجريمة، وملاحقة مرتكبيها وتقديم أوجه المساعدة لضحاياها.

وحث الجمهور على الإبلاغ عن أي اشتباه في هذه الجريمة بالتواصل مع خدمة أمان، التي تعمل على مدار الساعة، على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بوساطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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