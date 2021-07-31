القافلة الوردية تقدم فحوصات لـ 21 نزيلة في «إصلاحية» شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العيادة الطبية المتنقلة للقافلة الوردية، للعام السادس على التوالي، وكان في استقبالهم العقيد منى سرور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، وعدد من العاملين بالمؤسسة، حيث فحصت القافلة 21 نزيلة خلال الزيارة.

وجاءت الزيارة ضمن المبادرات التي تنظمها المؤسسة العقابية والإصلاحية لنزلائها، وهدفت إلى توعية النزلاء من العنصر النسائي حول سرطان الثدي، وأهمية إجراء الكشف المبكر له، وقدمت القافلة الوردية الفحوصات الطبية لنزيلات المؤسسة بعدد (21) نزيلة من مختلف الجنسيات بالمؤسسة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية الحديثة، إلى جانب تعريفهن بمخاطر سرطان الثدي، وأعراضه، وسبل الوقاية منه، وأهمية الفحص الدوري له.

رعاية

ووجهت العقيد منى سرور، شكرها للرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة كريمة من قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، للدعم المستمر المقدم لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، في سبيل مكافحة هذا المرض والوقاية منه.

وفي ختام الزيارة قامت العقيد منى سرور بتكريم القائمين على القافلة الوردية، مثمنة لهم الدور الإنساني في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إجراء الفحوص الدورية، للوقاية من هذا المرض.

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