«دفاع مدني الفجيرة» ينفذ 200 برنامج توعية في 6 أشهر

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أكد العميد علي عبيد الطنيجي مدير الدفاع المدني بالفجيرة أهمية الالتزام باشتراطات الوقاية من الحرائق خصوصاً في فصل الصيف، وأنه انطلاقاً من حرص الإدارة التام على سلامة الجمهور يتم تكثيف حملات التوعية لتعزيز ثقافة الوقاية وتجنب الحوادث الخطرة، لافتاً إلى أن إدارة الدفاع المدني الفجيرة نفذت نحو 200 برنامج توعية خلال النصف الأول من العام الجاري، أبرزها إطلاق حملة «وقايتك غايتنا» وتندرج من ضمنها حملات عدة مثل سلامة المنشأة ومخاطر حريق المحاصيل الزراعية ومخاطر المصاعد الكهربائية والسلامة في الصيف وغيرها من حملات التوعية المستمرة.

وشدد الطنيجي على الأسر بضرورة عدم ترك أي أجهزة كهربائية في حالة التشغيل عند الانتهاء منها، والاعتماد على المواد الكهربائية والأسلاك ذات الجودة والكفاءة العالية لتوصيل الكهرباء، محذراً من تحميل الأسلاك والتوصيلات الكهربائية فوق طاقتها، والتأكد من توفير طفايات الحريق لاستخدامها عند الضرورة لمواجهة الحرائق الصغيرة في بدايتها، الأمر الذي يمكن أن يؤمن الأرواح والممتلكات من خسائر بالغة.



سيارات



وقال العميد الطنيجي: إن الإمارة سجلت عدد 6 حرائق للسيارات خلال 5 أشهر من العام الجاري، عازياً أسبابها إلى إهمال الصيانة الدورية وأعطال في الأنظمة الكهربائية والفنية في المركبة، لافتاً إلى أن عدم اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في المركبات، وعدم صيانتها دورياً، يؤديان إلى نشوب الحرائق، ما يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، داعياً قائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على تعلم كيفية استخدام طفاية الحريق والتأكد من تواجدها في السيارة لتأمين سلامتهم.



مخلفات



وأشار إلى أن أبرز حوادث الصيف هي حرائق المخلفات، التي تنجم بسبب قلة الرقابة وعدم اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة، حيث لا يتبع بعض المزارعين أساليب صحيحة عند التخلص من مخلفات المزارع وحرقها، خصوصاً في حال الرياح القوية، موضحاً أن غرفة العمليات تلقت 95 بلاغاً مختلفاً خلال 5 أشهر تم التعامل معها وإتمام اللازم.

وحث أصحاب المنازل السكنية والمطاعم على ضرورة توفير مستلزمات السلامة والوقاية خصوصاً في مواقد الطبخ، والتأكد من عمل فحص دوري لأنابيب توصيل الغاز وعدم ترك الإسطوانات معرضة لأشعة الشمس بشكل مباشر، وإغلاق أنابيب الغاز بعد الاستخدام ووضع إسطوانة الغاز خارج المطبخ والحرص على عدم وضع المباخر بالقرب من الستائر والمفروشات والتأكد من إطفائها بعد الاستخدام، والحرص على وضع أعواد الثقاب بعيداً عن متناول الأطفال.

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