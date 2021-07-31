أكاديمية سيف بن زايد تكرّم لجنة البحوث

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أعضاء لجنة بحوث الترقيات للنصف الأول من عام 2021، تقديراً لجهودهم في متابعة إتمام عملية التقييم لموظفي القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في حفل التكريم، أن هدف عمل اللجنة يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل الشرطي والارتقاء بالفكر الشرطي، من خلال تنمية القدرات الابتكارية والقيادية والفنية لدى العناصر الشرطية وفق منهجية اختيار المسارات الأفضل لصقل إمكانيات المواهب والمتميزين، آخذين بعين الاعتبار معايير الجودة والتميز الوظيفي.

وأعرب رئيس اللجنة العقيد دكتور علي البلوشي ونائبه العقيد دكتور أحمد القطبة وجميع أعضائها عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على الدعم اللامحدود الذي تقدمه لمنتسبيها في تطوير ملكاتهم العلمية والوظيفية.

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