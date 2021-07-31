الإمارات وتوغو تبحثان تعزيز العلاقات الأمنية والشرطية

المصدر: لومي - وام

بحث فور غناسينغبي رئيس جمهورية توغو في العاصمة لومي مع مفتش عام وزارة الداخلية ومرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.

وأعرب رئيس توغو عن تقديره العميق للزيارة، وحرص البلدين الصديقين على تمتين علاقتهما وفق أعلى المستويات.

كما شملت زيارة اللواء الريسي، لقاءه مع وزير الأمن والحماية المدني داميهام يارك وعدد من المسؤولين في القطاعات الشرطية، وتركزت اللقاءات حول مجمل التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها إلى جانب التنسيق والتعاون في مجال المنظمات والهيئات الدولية في سبيل دعم الجهود العالمية في تعزيز الأمن والأمان ومكافحة الجريمة.

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