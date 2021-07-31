هزاع بن زايد: ترسيخ مكانة وحضور الإمارات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى النمسا رسخت مكانة الإمارات وحضورها ومساهمتها الإيجابية على الساحة الدولية، مشيراً سموه إلى توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى النمسا والتي شهدت توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة والطاقة وغيرها، ترسّخ مكانة الإمارات وتعزّز حضورها ومساهمتها الإيجابية على الساحة الدولية».

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