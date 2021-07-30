شرطة الشارقة تكرم أحد منتسبيها لإنقاذه شخصين علقت مركبتهما وسط الصحراء

المصدر: الشارقة - البيان

كرم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العريف نذير أحمد عبدالله، وذلك تقديراً لقيامه بإنقاذ شخصين علقت مركبتهما في إحدى المناطق الصحراوية بإمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة، يفيد عن وجود مركبة عالقة وسط الرمال الصحراوية، يستقلها شخصان، وعلى الفور انتقلت الدورية المختصة باتجاه الموقع، والعثور عليهم، فتم على الفور إخراج المركبة، وتقديم الدعم اللوجستي إليهما والاطمئنان على حالتهما الصحية.

وأشاد العميد السركال بالدور الذي قام به العريف نذير أحمد، الذي يعكس حرص شرطة الشارقة على تقديم العون والمساعدة لمختلف شرائح المجتمع، وتعاملها مع مختلف الأحداث بالسرعة المطلوبة، بما يضمن ويحقق السلامة العامة.

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