مبادرة تحفيزية جديدة لدعم النمو وقطاعات الأعمال في دبي

«اقتصادية دبي»

تتضمن خفض رسوم خدمات تشمل: إصدار رخصة، تجديد رخصة، تغيير أو إضافة نشاط، ترخيص خدمات إنجاز المعاملات الحكومية، إصدار رخصة لمنشأة مقرها في منشأة أخرى مرخصة.

«دبي الملاحية»

تقرر خفض رسوم الخدمات على عدة خدمات تشمل: إصدار وتجديد رخصة مكتب تمثيل (سنوي)، إصدار بدل فاقد أو تالف للشهادات أو الرخص، إضافة أنشطة للرخصة تزيد على (5) أنشطة، إلغاء إقامة عمل (خارج الدولة)، تعديل إقامة عمل، طلب رفع بلاغ هروب مكفول، إذن دخول زيارة (طويل الأجل)، تأشيرة زيارة لعدة سفرات، نقل من كفالة الأب أو الزوج للسلطة، إصدار بطاقة عمل بدل فاقد أو تالف، إصدار بطاقة مندوب بدل فاقد لموظف مكفول أو غير مكفول، أذونات عمل تزيد على العدد المصرح به (لكل إذن) – للشركة.

«صحة دبي»

تقرر تخفيض الرسوم على شهادة اللياقة الطبية لمزاولة الأنشطة البحرية

«سياحة دبي»

تضمنت تخفيضات الرسوم على خدمات تشمل: إصدار تصريح سياحي، إصدار بدل فاقد تصريح سياحي، إصدار تصريح سياحي لمن هم دون 16 عاماً، طلب طباعة التذاكر بصورة مستعجلة، رسوم طباعة التذاكر، إصدار تصريح عروض الأزياء.

«دبي الملاحية»

تضمنت قائمة الخدمات التي تقرر خفض الرسوم عليها: طلب تغيير شهادة التأسيس، طلب تغيير شهادة أسهم، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل (خارج الدولة)، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة عمل خارج الدولة – مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل (داخل الدولة)، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل (داخل الدولة) مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل – مستعجل، خدمة إصدار إذن دخول أصلي، إصدار تصريح لموظف خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة عمل (قبل شهرين من الموعد المحدد)، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة قطاع حكومي إلى السلطة – مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة الأب أو الزوج إلى السلطة، إجمالي الخدمات المتعلقة بنقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة – مستعجل، طلب نقل كفالة من قطاع حكومي إلى السلطة – مستعجل، طلب نقل كفالة من الأب أو الزوج إلى السلطة – مستعجل، طلب نقل كفالة من السلطة إلى قطاع حكومي – مستعجل، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، إجمالي الخدمات المتعلقة بإصدار إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو فوق 18 سنة، إجمالي الخدمات المتعلقة بتجديد إقامة مرافق لمن هو تحت 18 سنة، إصدار إذن دخول إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، تثبيت إقامة المرافقين داخل الدولة أو خارجها، إصدار أو تجديد بطاقة صحية، فحص طبي وبطاقة صحية، طلب تجديد بطاقة صحية، إصدار بطاقة صحية بدل فاقد أو تالف.

«محاكم دبي»

تم إقرار خفض الرسوم على ختم طبق الأصل – الدعاوى المدنية

«دائرة الأراضي»

تقرر خفض الرسوم على خدمات تشمل: استبدال بطاقة وسيط عقاري، تعديل بيانات وسيط عقاري، إلغاء وسيط عقاري، تعديل بيانات مكتب عقاري.

«بلدية دبي»

شملت تخفيضات الرسوم: إصدار تصريح غرفة مستلزمات العمال، إعادة إصدار شيك، إصدار شهادة طبية – مستعجل، إصدار شهادة خلو من مرض معين، إصدار بدل فاقد لبطاقة صحية مهنية سنوية – للعاملين في المؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بالصحة العامة، إصدار وتجديد بطاقة صحة مهنية سنوية لخدم المنازل، تصديق صورة شهادة صحية أو شهادة ذبح حلال، طلب الحصول على بيانات وإحصائيات مسجلة في الحاسب الآلي.

«الطرق والمواصلات»

تقرر خفض الرسوم على خدمات تشمل: رسوم سير دراجة نارية، رسوم سير مركبة خفيفة (خصوصي/ أجرة)، رسوم سير مركبة ثقيلة، رسوم سير باص ثقيل، رسوم سير جهاز ميكانيكي ثقيل، رسوم سير باص خفيف، رسم إضافي على المركبات المرخصة لأغراض التأجير، رسم إضافي على المركبات المرخصة لأغراض الأجرة، رسوم إضافية على تأجير المركبات المتخصصة، رسوم إضافية على تأجير الحافلات، رسوم إضافية على تأجير الشاحنات العامة، رسوم إضافية على نقل الركاب، رسوم إضافية على تأجير الصهاريج، رسم شهادة عدم ممانعة من نقل ملف مروري، إصدار تصريح إغلاق طريق للأعمال الكبرى، رسم التفتيش بطلب من المنشأة، رسم شهادة التصنيف السنوية، رسم بدل فاقد شهادة التصنيف، رسم لوحة التصنيف، رسم بدل فاقد للوحة التصنيف، رسوم الخدمات الخاصة بالدراجات النارية الترفيهية.

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