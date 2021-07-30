قرقاش: الإمارات مشغولة بتعزيز ازدهارها

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مشغولة، بتعزيز ازدهارها، وتوطيد تنميتها، وبناء مستقبلها، وأنها في مكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «لكل من يتجرأ على اسم الإمارات ليبرّر مرارة إخفاقه، وفشله، وانكساره، أبلغه أنّ الإمارات في موقع مختلف، ومكان آخر تسمو فوق الضغائن الصغيرة». وأضاف معاليه قائلاً: «الإمارات مشغولة، تعزّز ازدهارها، وتوّطد تنميتها، وتبني مستقبلها».

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