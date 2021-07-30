بانديرا: الإمارات أهم شركائنا التجاريين في المنطقة

قال ريتشارد بانديرا، المستشار التجاري في سفارة النمسا لدى الإمارات في تصريح لـ«البيان»: إن دولة الإمارات تعتبر أهم شركاء النمسا التجاريين في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن رصيد التدفقات الاستثمارية المباشرة من النمسا إلى الإمارات بلغ نحو 7.5 مليارات يورو خلال 2020، مما يجعلها سابع أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بالنسبة للنمسا، في حين بلغ إجمالي استثمارات الإمارات في النمسا 4.5 مليارات يورو خلال العام الماضي. (أبوظبي ـ منى خليفة)

وأوضح أن الإمارات تلعب دوراً محورياً كونها أهم سوق في الشرق الأوسط للصادرات النمساوية، وأن السوق الإماراتي بالنسبة للنمسا، يستحوذ على الصدارة فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي خارج أوروبا، مؤكداً أن الميزان التجاري الإماراتي والنمساوي بلغ في عام 2020 نحو 540 مليون يورو.

وفيما يتعلق بمشاركة جمهورية النمسا في إكسبو 2020 دبي، أشار بانديرا إلى أن الميزانية المخصصة لمشاركة النمسا في المعرض تبلغ نحو 79.2 مليون درهم، بما في ذلك تكلفة تشييد الجناح والتكلفة التشغيلية، وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد نمواً في حجم الصادرات بعد إكسبو يصل إلى 600 مليون يورو من النمسا إلى الإمارات، ونمواً في الصادرات الإماراتية للنمسا بقيمة 150 مليون يورو.

وأشار إلى أن جناح النمسا المشارك في إكسبو سيعمل على تقديم 50 شركة نمساوية متخصصة في الأتمتة والابتكارات الرقمية، إيماناً أن إكسبو يعتبر حلقة وصل عالمية قائمة على الابتكار والإبداع.

وقال إن إكسبو 2020 سيشكل منصة مهمة لترسيخ الروابط الاقتصادية بين البلدين والممتدة لنحو 50 عاماً، كما سيشكل منصة تجمع ما بين عالم الأعمال، ومعاهد الأبحاث، والأكاديميين، حيث ستركز النمسا جهودها على المشاركة في خلق مستقبل أكثر استدامة، وأضاف إلى أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى للاستثمارات النمساوية خارج الاتحاد الأوروبي، وأهم شريك اقتصادي لها في الشرق الأوسط.

وكانت النمسا قد أعلنت عن إعداد برنامج حافل من الفعاليات والأنشطة خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، يهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية مع دول المنطقة، وإبراز الابتكارات النمساوية في المجالات المختلفة.

إنجاز

قال ريتشارد بانديرا، المستشار التجاري في سفارة النمسا لدى الدولة، إن الشركات النمساوية لعبت دوراً حيوياً في إنجاز العديد من المشاريع في دولة الإمارات، كبرج خليفة وبرج العرب وجسر الشيخ خليفة والمقطع، ومتحف اللوفر وقصر الحصن وكليفلاند كلينك وطريق جبل حفيت، ومتحف الاتحاد وقطار الاتحاد وعالم فيراري وغيرها من المشاريع التنموية.

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