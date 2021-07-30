حاكم الشارقة يعتمد المرحلة الثانية من مجمع الساف السكني

المصدر: دبي- البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرحلة الثانية من مجمع الساف السكني بعدد 273 مسكناً وبقيمة 262 مليون درهم.

ويعد مشروع مجمع الساف السكني أحدث المشروعات الإسكانية بمدينة كلباء، والذي سيضم 443 مسكناً، ويأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهم.

ونشر الحساب الرسمي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على «إنستغرام»، أمس، مقاطع لمداخلة سموه في برنامج الخط المباشر، حيث تحدث سموه عن المشاريع الجديدة في الإمارة.

وحض سموه الشباب على الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف وحفظ أمانة العقل.

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