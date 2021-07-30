20 ألف زائر لـ 10 مراكز بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت 10 مراكز تابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية 20103 زائرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، توزعوا على عدة مراكز، من بينها مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية، مزرعة الأطفال، متحف التاريخ الطبيعي والنباتي، الحديقة الإسلامية، مركز واسط للأراضي الرطبة، حديقة بحيص الجيولوجية، مركز الذيد للحياة الفطرية، مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، مركز كلباء للطيور الجارحة وأخيراً مركز خور كلباء لأشجار القرم.

وجهة

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية:«لمراكز الهيئة دور حيوي كبير في مختلف موضوعات التوعية البيئية، وذلك من خلال مختلف أنشطتها وبرامجها المتنوعة، التي تسهم في زيادة ورفع مستوى الوعي البيئي لدى السكان والزوار وأفراد المجتمع كافة، وتقدم لهم وجبة معرفية دسمة، كما أنها تعتبر وجهة سياحية وترفيهية ممتعة للكبار والصغار، فهي بطبيعتها تصنف ضمن إطار السياحة البيئية التي أخذت تحتل مكانة مميزة لدى السياح على مستوى العالم».

ولفتت إلى أنه التزاماً بالتعليمات والإرشادات فقد حددت الهيئة الطاقة الاستيعابية اليومية لكل مركز، كما أن عملية استقبال الزوار تتم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكذلك عدد من الجهات التطوعية التي اعتدنا على حضورها الفاعل معنا في مختلف البرامج والفعاليات والأنشطة، وهناك في تلك المراكز التي فتحت أبوابها أمام الزوار خلال عيد الأضحى المبارك أنشطة وفعاليات متنوعة وجاذبة للزوار تتميز بطابعها الترفيهي والتعليمي، وهي على العموم برامج جاذبة لاقت تفاعلاً حيوياً لافتاً من الزوار.

حرص

وأكدت حرص الهيئة على أن تلعب المراكز بشكل دائم الدور التوعوي على أكمل وجه، سواء من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها تلك المراكز، أو المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، وأهمية مشاركة وتفاعل الجمهور والسكان معها، بما يؤكد على أهمية وضرورة الحفاظ على البيئة والتوعية البيئية، وهو ما نعتقد بأننا نقوم به بشكل جيد وحيوي وعملي وتطبيقي.

تجربة علمية

ومن بين أهم مراكز الهيئة، مركز واسط للأراضي الرطبة، ومركز كلباء للطيور الجارحة، ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وتوفر مراكز التعلم للزوار تجربة علمية فريدة من نوعها، تتمثل في مجمعات تعليمية وترفيهية، حيث يجد كل زائر ما يرغب به من الترفيه ومتعة التعلم والاستجمام، ويحظى زوار مراكز التعلم بجولات تعليمية من خلال وسائل ترفيهية للتعرف على الأقسام المتعددة لدى المراكز، وتعد هذه المراكز معالم علمية مميزة للناس وفرصة للتعرف على مختلف العلوم الطبيعية.

وتهدف حديقة بحيص الجيولوجية لإحياء التاريخ الجيولوجي العريق والثري للشارقة وتعريف الزوار بتاريخ الشارقة الجيولوجي، وتعد من المشاريع الرائدة في هذا المجال، أما مركز الذيد للحياة الفطرية، فهو أحد أهم المراكز المتخصصة التي تعرض صور الحياة البرية بأسلوب تفاعلي واقعي، ويوفر للزوار فرصة رائعة للتعرف على حياة الصحراء، واستكشاف الحياة الفطرية فيها، من خلال أقسام المركز المتعددة، مثل منطقة التراث، وغرفة الشعر، ومنطقة التعليم التفاعلي للأطفال التي توفر لهم إمكانية التعرف على الإبل والحيوانات والحشرات الصحراوية، وتقدم لهم ورش العمل التفاعلية.

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