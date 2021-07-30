تكريم 250 سائق أجرة وليموزين من الدفعة الأولى الناجحين في «نهج دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

كَرَّمَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 250 من سائقي مركبات الأجرة والليموزين من مختلف شركات الامتياز، التي تعمل تحت مِظَلَّة الهيئة، الذين اجتازوا وبنجاح تدريب (نهج دبي)، الذي تُقَدِّمُهُ دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كبادرة تعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة لتوفير خدمات للمتعاملين بأعلى وأرقى المعايير المتّبعة في القطاع الخدمي حول العالم مستويات الخدمة والتي تتلاءم مع معايير دبي. وتَسَلَّمَ سائقو مركبات الأجرة والليموزين شارة (نهج دبي) الدّالَّةِ على أنهم أبطال (نهج دبي). وسيرتدي السائقون المكرّمون هذه الشارة أثناء ساعات عملهم اليومية مع أزيائهم الرسمية.

وبهذه المناسبة، أعرب محمد علي العوضي، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن بالغ سروره لاجتياز الدفعة الأولى من سائقي مركبات الأجرة والليموزين البالغ عددهم (250) سائقاً من مختلف شركات الامتياز العاملة في الإمارة للدورة التدريبية الخاصة ببرنامج (نهج دبي) بالشراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وقال العوضي: «يُعتَبَرُ برنامج (نهج دبي) من المبادرات المهمة، التي تُقَوي أواصر التعاون القائمة بين هيئة الطرق والمواصلات ودائرة السياحة والتسويق التجاري بالنظر لِما تلعبهُ مثل هذه البرامج من دورٍ حيويٍّ وبارز في دعم وتعزيز أداء سائقي مركبات الأجرة والليموزين في الإمارة لأن هذا القطاع الحيوي يُمَثِّلُ أحد أهم ركائز تطوير القطاع السياحي لهذه المدينة النابضة بالحياة والتي يتوافد إليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء العالم».

وحضر حفل التكريم من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي كُلّ من جف ستراشان مدير تطوير الأعمال، وعيسى بن حاضر المدير العام لكلية دبي للسياحة. الجدير بالذكر أن (نهج دبي) هو برنامج أطلقته كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري، عام 2017، ويهدف إلى تطوير العاملين في قطاع السياحة ممن يتعاملون بشكل مباشر مع الزوّار والسائحين.

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