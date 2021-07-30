شرطة الشارقة تستعرض نتائج الخدمات المقدمة عبر مواقعها الذكية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، اجتماعاً للإطلاع على نتائج النصف الأول لسنة 2021، حول الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية والذكية لشرطة الشارقة، والذي عُقد بقاعة الريادة في نادي ضباط الشرطة، بحضور العقيد ناصر بن عفصان مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، والعقيد علي الجلاف مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة، والعقيد منى سرور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم عبدالله راشد علاي رئيس مركز شرطة واسط، والنقيب أحمد المطروشي رئيس قسم السعادة بشرطة الشارقة.

استعراض واستعرض الاجتماع نتائج مؤشرات استخدام الخدمات الذكية للقيادة العامة في النصف الأول من العام الجاري. وأكد قائد عام شرطة الشارقة على أهمية ‏تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات، موجهاً لهم بمضاعفة الجهود باستمرارية وضع مستجدات طموحة تتماشى مع الرؤية السديدة للحكومة الرشيدة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات وصولاً إلى أعلى درجات الريادة والتميّز وفق معايير الجودة، وإسعاد المتعامين.‏

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