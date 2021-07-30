رئيس النيجر ومفتش عام وزارة الداخلية يبحثان التعاون

المصدر: نيامي ـ وام

استقبل محمد بازوم رئيس جمهورية النيجر اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الشرطية والأمنية. وأعرب الرئيس محمد بازوم عن تقديره لدور الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، محملاً تحياته وتمنياته للإمارات بمزيد من النمو والازدهار.

كما التقى الريسي خلال زيارته النيجر ضمن جولة أفريقية مع وزير الداخلية ألكاش الهادا وعدد من المسؤولين الشرطيين، وتم بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتنسيق بينهما في مجالات المنظمات الدولية ودعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن والسلام الدولي.

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