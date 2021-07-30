«كهرباء دبي» وقنصلية كوريا تبحثان تعزيز التعاون والعلاقات المشتركة

المصدر: دبي ـ البيان

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مع مون بيونغ جون، القنصل العام الجديد لجمهورية كوريا عبر تقنية الاتصال المرئي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات الكورية في قطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك بمناسبة تسلمه مهام منصبه الجديد.

وقد رحب معالي الطاير في مستهل اللقاء بالقنصل العام الجديد لجمهورية كوريا، متمنياً له النجاح في مهمته الدبلوماسية المقبلة، مشدداً على حرص الهيئة على تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الدولة، وأكد معاليه على أهمية تعزيز أطر التنسيق والتعاون وبناء شراكات مثمرة مع الشركات الكورية في المجالات المتعلقة بمختلف قطاعات الطاقة.

وأوضح معاليه أنه في دبي هناك توجه واضح لقطاع الطاقة يتمثل في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية بما لها من تأثيرات على قطاعي الطاقة والمياه.

واستعرض معاليه المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، مؤكداً على جهود الهيئة في تطوير مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

من جهته، ثمّن القنصل الكوري التسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات الكورية العاملة في دبي، مشيداً بالتعاون المشترك والمثمر معها.

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