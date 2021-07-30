97 ألف عملية فحص فني نفذتها مواصلات الإمارات خلال النصف الأول 2021

المصدر: دبي ـ البيان

كشف مركز الفحص الفني التابع لشركة مواصلات الإمارات عن إجرائه 97,318 عملية فحص فني خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، وذلك بمواقع داخلية وخارجية شملت كافة مناطق الدولة، استفاد منها حوالي 10 آلاف متعامل من القطاع الحكومي والشركات الخاصة والأفراد.

وتفصيلاً؛ أفاد عامر الشحي مدير مركز الفحص الفني بمواصلات الإمارات؛ أن المركز استعاد زخم الأعمال إلى معدلات مشجعة جداً بفضل الاستراتيجية الناجحة التي اتبعها، لاسيما التوسعات النوعية والكمية التي شهدتها خدماته، علاوةً على احترافية فرق العمل الإدارية والفنية في مواقع تقديم الخدمات، لافتاً إلى حدوث تحسن كبير في وتيرة العمل تجلى في تحقيق زيادة سنوية في عدد عمليات الفحص المنفذة نسبتها 38% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي 2020، حيث قدم المركز حينها 61,157 عملية فحص فني.

وأضاف الشحي أن المركز قام بفتح المجال أمام الشركات والأفراد لتدريبهم على استخدام برنامج تحويل الخدمات المقدمة إلى خدمات رقمية، حيث بلغ عدد الشركات التي استفادت من النظام الإلكتروني الرقمي 1,002 شركة، كما تمكن من إبرام عددٍ من العقود الجديدة مع الشركاء لمدد تعاقدية تتخطى السنوات الثلاث لاسيما العقود مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة في مديرية ترخيص السائقين والآليات، ومركز النقل المتكامل وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وأشار مدير مركز الفحص الفني إلى إجراء عددٍ من التطويرات على الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين في الآونة الأخيرة، منها مبادرة المركز لتقليل نقاط التواصل المباشر مع الجمهور في مواقع الفحص الفني عبر تطبيق نظام رقمي لحجز المواعيد وتقديم الوثائق والحصول على النتائج وسداد الرسوم إلكترونياً الأمر الذي أسهم في تسهيل الحصول على الخدمات على المتعاملين وكذلك تقليل مخاطر انتشار فيروس كوفيد 19، إضافةً إلى افتتاح محطة الفحص الفني للمركبات الثقيلة في منطقة الفاية بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مارس الماضي، منوّهاً بالتحضير لافتتاح عدة مراكز لإسعاد المتعاملين خلال هذا العام منها محطة الفحص الفني في غياثي، ومحطة الفحص الفني في القوع، ومحطة الفحص الفني في الهير، وجميعها تقدم خدماتها من خلال المواقع الإلكترونية، لتضاف إلى باقي المواقع التابعة للمركز في المناطق المختلفة في إمارة أبوظبي، فضلاً عن موقع آخر في إمارة الفجيرة، والتي أنجزت مجتمعةً خلال العام الماضي نحو 140 ألف عملية فحص لصالح المستفيدين من أصحاب وملاك المركبات الثقيلة بما فيها الشركات البترولية العاملة في الحقول البرية والبحرية، وباقي الشركات أصحاب العمالة في إمارة أبوظبي والمواطنين من ملاك المزارع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز