إنجاز حفر أطول نفق للسكك الحديدية في الخليج ضمن مشروع «قطار الاتحاد»

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز أعمال حفر أطول نفق على مسار قطار الاتحاد في منطقة الخليج العربي بطول 1.8 كيلومتر، وذلك ضمن أعمال الحزمة (د) من المرحلة الثانية التي تشق طريقها عبر جبال الحجر نحو إمارة الفجيرة، والتي تمتد على مسافة 145 كيلومتراً بين دبي والشارقة مروراً بإمارة الفجيرة ووصولاً إلى رأس الخيمة، والتي تتضمن إنشاء 9 أنفاق عبر الجبال بمجموع 6.9 كيلومترات و54 جسراً و20 معبراً للحيوانات.

ويأتي هذا الإنجاز ليكون بمثابة مرحلة مهمة في المشروع خلال العام 2021، باعتبار أن مسار الشبكة يمر في واحدة من أكثر المناطق الجغرافية صعوبةً ضمن أعمال إنشاء الشبكة، ما يسهم بالتالي في تعزيز تقدم سير الأعمال ضمن الجدول الزمني المعتمد.

وتمت عمليات حفر النفق وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية لضمان إتمام العملية بأمان نظراً إلى التضاريس الجبلية المحيطة بموقع النفق، كما بلغ عدد ساعات العمل لإنجاز أعمال الحفر 300 ألف ساعة، وتمت إزالة أكثر من نصف مليون طن من الحجارة ضمن أعمال الحفر.

وجدير بالذكر أن تقدم سير أعمال مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية يسير وفقاً للخطط الزمنية، حيث تم البدء مؤخراً بأعمال مد قضبان السكك الحديدية في منطقة سيح شعيب، والتي تعد مركز انطلاق المسار باتجاه كل من أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذي يمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. كما شهدت عمليات البناء في مطلع العام الجاري بدء أعمال مد قضبان السكك الحديدية في منطقة الظفرة نحو حدود المملكة العربية السعودية.

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