«الاتحاد للماء والكهرباء» تحصل على مواصفة الأيزو المدمجة

المصدر: دبي - البيان

تسلّم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أمس مواصفة الأيزو العالمية لنظام الإدارة المتكامل (IMS)، والتي حصلت عليها الاتحاد للماء والكهرباء (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء سابقاً) قبل أسابيع، باعتماد «لويدز ريجستر» العالمية.

تجمع مواصفة نظام الإدارة المتكامل (Integrated Management System) بين عمليات مختارة من شأنها التكامل معاً ضمن نظام واحد لتسهيل الإدارة وتنفيذ الأعمال، حيث تضم المواصفة التي حصلت عليها «الاتحاد للماء والكهرباء» شهادات 9001:2015، 14001:2015، 45001:2018، و22301:2019، ويتضمن مجال تطبيقها توليد وإنتاج ونقل وتوزيع المياه، بما في ذلك التصميم، والتركيب، والتشغيل، وصيانة الشبكات، وما يتصل بها من خدمات مقدمة للمتعاملين.

وقد برز توجه «الاتحاد للماء والكهرباء» للحصول على المواصفة المدمجة المذكورة، انطلاقاً من تركيزها على مجالات محددة تضم أنظمة إدارة البيئة (شهادة الأيزو 14001:2015)، وإدارة الصحة والسلامة المهنية (الأيزو 45001:2018)، ومتطلبات استمرارية الأعمال (الأيزو 22301:2019)، فضلاً عن شهادة أنظمة إدارة الجودة العامة (الأيزو 9001:2015)، وذلك لمواكبة الظروف والمتغيرات التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والتي استوجبت فرض تدابير خاصة، وانتهاج أنظمة عمل مبتكرة.

سلّم شهادات المواصفة المدمجة لمعالي الوزير، مدير عمليات منطقة جنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بـ «لويدز ريجستر»، لويس كونها، في حضور مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، محمد محمد صالح، وعدد من المسؤولين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز