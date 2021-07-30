ورشة توعوية بمتطلبات نظام «الهاسب» على المنشآت الغذائية

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار سعي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، نظمت الهيئة ورشة توعوية افتراضية لتوعية أصحاب المنشآت الغذائية المستهدفة بشأن تطبيق أحكام المواد (97)، (98)، (100) من قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (6) لسنة 2020 بإصدار نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، وتطبيق المبادئ السبعة لنظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة (الهاسب)، بهدف توعية المنشآت الغذائية بمتطلبات نظام «الهاسب» بما يتوافق مع معيار التفعيل الأمثل للدور الرقابي في مجال الزراعة والغذاء ضمن الخارطة الاستراتيجية للهيئة.

وتم خلال الورشة استعراض الإرشادات اللازمة بشأن إعداد نظام إدارة سلامة الغذاء المبني على تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة لسلاسل المطاعم العالمية وشركات التموين والتوريد والمنشآت العاملة في المطبخ الرئيسي للمستشفيات، بالإضافة إلى المنشآت العاملة في المخيمات العمالية وسلاسل المتجر متعدد الأقسام -هايبر ماركت- والفنادق من فئة الأربع نجوم وأكثر. كما تم تسليط الضوء على عدة محاور أخرى حول كيفية تطوير وتصميم إجراءات التشغيل التي ستقود نظام إدارة سلامة الغذاء، وشرح متطلبات النظام بالتسلسل، وكيفية تحقق الهيئة من فاعلية النظام، بالإضافة إلى استعراض أمثلة عن الوثائق التكميلية الواجب تطبيقها من قبل المنشآت الغذائية.

وشارك في الورشة فريق عمل أنظمة إدارة سلامة الغذاء من قطاع الرقابة بالهيئة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي، وبحضور ما يقارب 276 من مسؤولي وأصحاب المنشآت الغذائية، وثمنت الهيئة حرصهم على المشاركة في الورشة مشيرة إلى الدور الفعال لمسؤولي المنشآت الغذائية وأهميته في ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المجتمع والمساهمة في تحقيق الهدف الحكومي «أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز