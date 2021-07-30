«صحة» تثمن مبادرة منح الإقامة الذهبية للأطباء

المصدر: أبوظبي - البيان

قال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: إن مبادرة منح الإقامة الذهبية للأطباء التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات تأتي استكمالاً لتطلعات القيادة الرشيدة، ونهجها الهادف إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، وتقدير جهود أبطالنا على خط الدفاع الأول، وتكريم تضحياتهم الداعمة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره.

وأضاف أن شركة «صحة» تثمن عالياً هذا القرار الحكيم الهادف إلى دعم العاملين من ذوي الخبرات في قطاع الرعاية الصحية، واستقطاب أفضل المواهب والخبرات الصحية من أرجاء العالم، مشيراً إلى أن أبواب دولة الإمارات مفتوحة دائماً لكل من يتطلع إلى دورٍ متميز في تطوير هذا القطاع، من خلال المشاركة بالأفكار والمواهب والجهود والخبرات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز