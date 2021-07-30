"البيان" تنشر تفاصيل الرسوم المخفضة والملغاة لخدمات الجهات الحكومية بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

تنشر «البيان» تفاصيل الرسوم والبدلات المخفضة والملغاة لخدمات بعض الجهات الحكومية في دبي، والتي تضمنها القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وشمل القرار حزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسية تشمل: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة في دبي.

وفيما يلي جدول رسوم الخدمات المخفضة والملغاة لبعض الجهات الحكومية في دبي.

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