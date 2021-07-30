«بيت الخير» تبحث التعاون مع فريق «وفيات كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

عقد سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير» اجتماعاً مرئياً مع اللواء سعيد بن سليمان، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة في دبي، بهدف بحث سبل التعاون مع فريق «وفيات كوفيد 19»، وذلك بحضور موزة الشامسي، رئيس قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين.

كما حضر الاجتماع ذكرى أحمد، رئيس قسم التنسيق والمشاريع، وعلي البلوشي، مسؤول العلاقات الحكومية، والنقيب عادل القادري من شرطة دبي.

وناقش الاجتماع المهمة الإنسانية التي أوكلت لفريق «وفيات كوفيد 19»، الذي يتبع «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» في دبي، والمتمثلة في تسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بالوفاة بسبب الإصابة بالفيروس، إكراماً للمتوفى وتيسيراً على أهله وتخفيفاً عنهم، والتي تجسد أرقى صور التضامن والتعايش الإنساني التي تنتهجها دولة الإمارات، كما تم بحث مدى إمكانية مساهمة الجمعية في دعم أهداف الفريق الإنسانية، وإعانته على تحقيقها بتقديم الدعم الممكن ضمن الأنظمة المتبعة في تقديم المساعدات في الجمعية.

وكانت بيت الخير قد سارعت إلى دعم الجهود المجتمعية والصحية منذ بداية أزمة كورونا 2020، فأنفقت لمساندتها ودعم المتضررين بالوباء 100.466.252 درهماً، استفاد منها 3.022.745 فرداً وأسرة.

وتضمن هذا الإنفاق التبرع بـ 10 ملايين درهم، لتعزيز قدرات القطاعين الصحي والتعليمي، وتوزيع 3.2 ملايين وجبة غذائية و19200 سلة غذائية لإطعام العمال والمرضى المحجورين والأسر المتضررة من الوباء بقيمة 36.9 مليون درهم، ودعمت جهود التعليم عن بعد بقيمة 1.7 مليون درهم، استفاد منها 199 طالباً، وقدمت دعماً للجهات الصحية لعلاج 158 مريضاً بقيمة 2 مليون درهم، وغيرها من مبادرات الدعم والمساندة للمساهمة في تخطي أضرار الوباء، وتأثيراته على الفئات الضعيفة والأقل دخلاً، مما استحقت عليه ثناء القيادة الرشيدة.

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