عبدالله آل حامد: الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين تقدير لجهودهم

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، أن إتاحة الفرصة أمام الأطباء المقيمين في الدولة للحصول على الإقامة الذهبية التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تكريم وتقدير جهود الأطباء المقيمين الذين كانوا ولا زالوا جزءاً من قصة نجاح القطاع الصحي في الإمارات.

والتي بدأت منذ خمسة عقود لتترجم رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي لا تزال تنير حاضرنا ومستقبلنا.

وقال إن توجيهات القيادة الرشيدة تعد تأكيداً على دور الأطباء المقيمين المحوري في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية.

وأكد أن الأطباء المقيمين يواصلون في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم العمل ضمن خط دفاعنا الأول إلى جانب كوادرنا الوطنية مجسدين أسمى صور الإخلاص والتفاني والبذل واقفين صفاً واحداً خلف راية القيادة الرشيدة في مواجهة جائحة «كوفيد19» للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ليؤكدوا أنهم أبطالنا في وجه التحديات وأنهم مصدر فخرنا وجزء لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وضمان استدامتها.

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