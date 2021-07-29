«الوطني الاتحادي» ومجلس الأمة الكويتي يبحثان تطوير العلاقات البرلمانية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقية، جلسة مباحثات أمس، مع أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، ركزت على بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين وتفعيل التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان أن العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقية تاريخية وتشهد نمواً وتطوراً على مختلف الأصعدة، وتحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يضم كلاً من: صابرين حسن اليماحي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

كما حضر اللقاء عدد من رؤساء اللجان في مجلس الأمة الكويتي وعادل اللوغاني الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي.

وأعرب الرحومي عن شكره وتقديره لأحمد خليفة الشحومي على هذه الدعوة الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مضيفاً أن هذه الزيارة المهمة تأتي ترجمة حقيقية لما وصلت له علاقات الأخوة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمراراً للتنسيق والتعاون والتشاور القائم بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي، حول مجمل الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

علاقات

وقال الرحومي: إن هذه الزيارة والنتائج التي ستتمخض عنها تعد إضافة إلى العلاقات التاريخية بين الجانبين، مشيداً بدور مجلس الأمة الكويتي على صعيد ممارسة الدبلوماسية البرلمانية الناجحة، مؤكداً أن هذا العمل يعد مثالاً للعمل البرلماني المتميز الذي يحظى بكل الإعجاب والتقدير من قبل البرلمانات العربية لا سيما في طرح القضايا العربية والدفاع عنها خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.

ووجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس، دعوة رسمية إلى معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ودعوة إلى نظيره أحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، لزيارة دولة الإمارات.

واستعرض الجانبان الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات ودولة الكويت في التعامل مع جائحة كورونا، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في التعامل مع تداعيات هذه الجائحة وتأثيراتها على مختلف القطاعات.

وجرى خلال جلسة المباحثات مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون البرلماني المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي في فبراير 2017، لأهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والشراكة والحوار الاستراتيجي بين المجلسين، وتطوير هذا التعاون من خلال تكثيف الاجتماعات واللقاءات الثنائية، وتبادل الخبرات والمعارف البرلمانية وأفضل الممارسات بما يخدم الأطر البرلمانية سواء التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والأطر الإدارية للأمانتين العامتين في المجلسين.

وشدد الجانبان على أهمية القمة البرلمانية المشتركة التي اقترحها معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ووافقت عليها رئاسة البرلمان الأوروبي والتي ستعقد في دولة الكويت، بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بكافة لجانه، مؤكدين أهمية توحيد المواقف وإبراز وإيصال وجهات النظر تجاه مختلف القضايا بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الدول.

واستعرض رؤساء اللجان في مجلس الأمة الكويتي اختصاصات اللجان وآليات عملها سيما في مناقشة وتطوير التشريعات.

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