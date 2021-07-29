رئيس تتارستان يمنح سفير الإمارات لدى روسيا الاتحادية وسام الصداقة

المصدر: موسكو - وام

منح رستم نورغالييفتش مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية وسام الصداقة تقديراً للدور الفاعل والجهود التي يبذلها في توطيد علاقات التعاون والصداقة بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان.

وعبّر الجابر عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق العلاقات الإماراتية الروسية المتميزة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتطلع دائماً إلى التعاون الوثيق بما يخدم المصالح المشتركة.

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