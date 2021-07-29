12 دولة عربية تتقدم لرئاسة البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية

المصدر: الشارقة - البيان

كشف الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت بأن الجلسة الثانية من الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل والمقرر عقدها من مساء يوم غد السبت ستشهد تقدم اثنتي عشرة دولة عربية للترشح لمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة للبرلمان ومقرها في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح تلقي طلبات الترشح من قبل أعضاء البرلمان من أطفال الوطن العربي على منصب رئيس البرلمان.

وسيمارس الأطفال العرب ثاني تجربة في الشورى والديمقراطية بعد انتهاء الدورة الأولى للبرلمان والتي ترأسها وعلى مدى سنتين السوداني وليد العطا كأول رئيس للبرلمان وعاونه كل من الكويتي عبدالوهاب الرفاعي بمنصب النائب الأول للرئيس والأردني عمر المعايطة بمنصب النائب الثاني للرئيس.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بانتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل من خلال التصويت الالكتروني.

وأوضح الباروت بأن اثني عشر طفلاً يمثلون أوطانهم تقدموا بالترشح لمنصب رئيس البرلمان وهم اصرار شمس الأصيل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحمد بن مساعد الحمد من المملكة العربية السعودية وليلاس حسن كعبي من دولة فلسطين وتركي عبدالله يوسف الذوادي من المملكة البحرينية ومهيب الرزقي من الجمهورية التونسية.

كما ترشح أيضا كل من سعد الشعيري من المملكة المغربية ورتاج العباسي من المملكة البحرينية وماريا بشارة من جمهورية لبنان ومزنة بنت سلطان العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة وجنى اياد محمود من دولة فلسطين وروان كمال الشيخ من جمهورية السودان وكنزي محمد عبدالله من جمهورية مصر العربية وأكد أن الفتيات هن الأكثر ترشحاً لمنصب الرئيس فقد بلغ عددهن ثماني من بين اثنا عشر مترشحاً في ظل حرص الدول العربية على تعزيز دور الفتيات وبيان قدرتهن على الرئاسة امتداداً لما حققته المرأة العربية من نجاح وتمكن في العمل البرلماني والمجتمعي.

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