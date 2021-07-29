8 ملايين درهم أنفقتها خيرية الشارقة خلال حملة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن إنفاق 8 ملايين درهم على مدار حملتها الموسمية «حملة عيد الأضحى» تم خلالها تنفيذ حزمة من المشاريع الإنسانية التي قُدمت، بدعم وتعاون كبيرين من قبل المحسنين وفاعلي الخير من الأفراد والجهات والدوائر الحكومية والخاصة، وبلغ أعداد المستفيدين داخل وخارج الدولة من كافة مشاريع ومبادرات الحملة 177 ألف مستفيد.

وجاء على رأس مشاريع الحملة، لحوم الأضاحي بقيمة 4 ملايين درهم، وحققت مبادرات العشر من ذي الحجة 4 ملايين درهم من إجمالي تبرعات فاعلي الخير.

وأكد الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أن حملة عيد الأضحى تحتل مكانة كبيرة في قلوبنا وتمثل نموذجاً مشرفاً للعمل الخيري والإنساني، بل والارتقاء بمفهوم العمل الإنساني ليكن إحدى دعامات بناء الإنسان وتمكينه من الاعتماد على نفسه ليكون عضواً فاعلاً ومؤثراً في بناء المجتمع، موضحاً أن مفهوم العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات لا ينحصر في تقديم مساعدة مادية فحسب.

بل هو منظومة متكاملة يشارك في نجاحها جميع من يعيش على أرض دولة الخير والعطاء، ولا ينحصر العطاء على تبرع المقتدرين بالأموال.

بل إنها سلسلة متعددة الحلقات المترابطة تكمل بعضها بعضاً، يتشارك فيها الجميع، بفكرة مبادرة إنسانية، أو حملة تطوعية، أو نشاط مجتمعي هادف، فنجاحنا يساهم فيه ذاك المتطوع الذي ينظم مرور السيارات أثناء تسليم المساعدات لمستحقيها، ويساهم فيه متطوع إدارة الحصالات الذي تبرع بوقت فراغه حاملاً تبرعات المحسنين إلى صناديق الجمعية مشاركاً في إدخال السرور إلى قلب محتاج وهناك نماذج مشرفة من المتطوعين تمثل أعلى مراتب العمل الخيري والإنساني.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ هذه الأعداد الكبيرة من الأضاحي، فضلاً عن المبادرات الأخرى المصاحبة للحملة، حيث وجدنا دعماً كبيراً من قبل المحسنين وهو ما يؤكد على نجاح السياسة التي رسمها مجلس الإدارة.

مؤكداً أن حملة عيد الأضحى حققت نجاحاً باهراً وحققت أهدافها وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على إنماء مشاريع وخدمات التبرع مثل درهم الحمد، والمباني الاستثمارية، وهما مشروعان لابد أن يكون لهما تأثيرهما في تمويل النسبة الكبرى من أعمال ومبادرات الجمعية كونهما موردين متجددين، بما يقود إلى حفظ المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية .

والتي ما جاءت إلا بجهود كبيرة قامت بها مجالس الإدارات السابقة، مبيناً أن العمل الخيري لا ينحصر في مساعدة المحتاج فحسب، بل يفتح المجال أمام كافة فئات المجتمع وطبقاته للمساهمة، حتى المستهدفين بالمساعدة أنفسهم عليهم دور ومسؤولية في المساهمة في خدمة أهداف الجمعية وتطوير العمل الإنساني بها.

شكر وعرفان

وتوجه رئيس مجلس إدارة الجمعية بالشكر الجزيل إلى كافة المشاركين في نجاح الحملة، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، كما تقدم بالشكر إلى المقاصب المركزية على ما قدموه من تسهيلات أمام الجمعية وهو ما ساعد على الانتهاء من عمليات الذبح والتوزيع مبكراً.

كما ثمن تعاون موردي الأضاحي وتوفير كافة السبل لفرق الفحص للقيام بمهام عملهم في التأكد من سلامة الأضاحي من أية عيوب تحول دون إجازتها للأضحية، كما تقدم بالشكر إلى فرق العمل في مختلف اللجان من الموظفين والمتطوعين ومتطوعي فريق جود، الذين أبلوا بلاء حسنا والشكر موصول إلى شرطة الشارقة لدورهم في تنظيم عملية السير والمرور أمام مواقع التوزيع مما أسهم في الخروج بالحملة إلى بر النجاح.

إحصائيات

من جانبه ذكر عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن مشاريع حملة عيد الأضحى شملت توزيع لحوم الأضاحي بواقع 3300 أضحية داخل الدولة، فيما تخطت أعداد المستفيدين 33 ألف مستفيد، مما يبرهن على أن الجمعية مواكبة للأوضاع المعيشية للفئات المستحقة التي ازدادت سوءاً مع جائحة كورونا، فيما جاءت المحصلة النهائية لقوائم المستفيدين من مشروع كسوة العيد بواقع 10 آلاف مستفيد حصلوا على ملابس رجالية، إلى جانب العديد من المبادرات الإنسانية التي كان لها الدور الكبير في إسعاد العديد من المستفيدين.

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