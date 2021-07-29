الإمارات للمحامين تنتخب مجلس إدارتها لدورة 2021 - 2023

المصدر: الشارقة - وام

انتخبت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مجلس إدارة جديداً يضم 9 أعضاء أساسيين وعضوين احتياطيين، وذلك خلال اجتماع جمعيتها العمومية الذي جرى أمس عن بُعد، بإشراف وزارة تنمية المجتمع.

وأظهرت نتائج الانتخابات فوز كل من الدكتور محمد بطي الشامسي، والمحامي محمد الغفلي والمحامي إبراهيم الحوسني والمحامي محمد الحضرمي والمحامي أحمد بن مسحار والمحامية خديجة سهيل والمحامي سالم اليماحي والمحامية مروة السويدي بعضوية مجلس الإدارة، فيما حل كل من المحامي ناصر مال الله الحمادي، والمحامي حسن الريامي كعضوي احتياط.

وانتخب أعضاء المجلس الدكتور محمد بطي الشامسي رئيساً للمجلس، والمحامي محمد الغفلي نائباً للرئيس، والمحامية إيمان الرفاعي أميناً للسر العام، والمحامي أحمد بن مسحار أميناً للصندوق.

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