بلدية مدينة العين تطبق تقنية استخلاص الماء من الهواء

المصدر: وام

بدأت بلدية مدينة العين بتطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء عبر توزيع 6 أجهزة في مناطق متفرقة من مدينة العين ، و يقوم النظام التقنية على استخراج المياه العذبة بإمداد مستمر مستمدة من رطوبة الهواء و من دون استخدام المياه الجوفية و المحلاة ، مما يساهم في الحفاظ على المياه و الموارد الطبيعية .

ويتميز جهاز استخلاص الماء من الهواء بإعادة تدوير و توليد و فلترة و تنقية المياه و استخلاص مياه عذبة من الهواء و يتبع معايير الاستدامة حيث أنه صديق للبيئة و لا تنتج عنه أي نفايات و يساعد في تنقية الهواء من البكتيريا و تعديل الرطوبة ، كما أنه محدود الاستهلاك للكهرباء و لا يحتاج لعمليات صيانة كثيرة .

وأكد المهندس سلطان أحمد المصعبي مدير المشروع أن النظام يسهم تصميمه في خفض الاعتماد على المصادر الطبيعية للمياه كالطبقات الجوفية ، و كذلك لا يعتمد على نظم تحلية المياه التي تعد باهظة التكلفة و تستهلك الكثير من الطاقة ، و يعتبر النظام مصدر مستدام للمياه النقية المفلترة بشكل مستدام و صديق للبيئة و يحد من كمية المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية .

وأضاف المصعبي أن تقنية استخلاص الماء من الهواء تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية حيث تعتبر مصدر مستدام لمياه الشرب دون الحاجة للخدمات اللوجستية، كما أن هذه التقنية تساهم في إدارة الأزمات و الكوارث من حيث توفير مورد مضمون للمياه النقية عند حدوث الكوارث و الأزمات و يساهم النظام في إضافة حلول لقضية الأمن المائي في الدولة ، و يعتبر من الابتكارات المحفزة في مجال الزراعة لتحسين الأمن الغذائي .

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