منصة للجمهور لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الشرطة في أبوظبي

المصدر: البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى اقتراح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الشرطة من خلال منصة التحديات.



تحتوي المنصة على قائمة محددة بالتحديات والجهود التي بذلتها الشرطة لحلها، حيث يمكن للمشاركين تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المطروحة. كما يمكن التصويت إلكترونياً على الأفكار المدرجة.



يمكن لأفراد المجتمع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني abudhabipolice.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي. كما يمكن لموظفي الشرطة والمنتسبين لها المشاركة من خلال بوابة الخدمات الذاتية SSS أو الموقع الداخلي.

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