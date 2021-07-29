ولي عهد الكويت ومسؤولون يبحثون التعاون مع «الوطني»

المصدر: الكويت - البيان

استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت، وذلك بحضور مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، الذي يضم صابرين حسن اليماحي، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبد الله البطران، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبد الله السويدي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور مطر حامد النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

كما حضر اللقاء أحمد خليفة الشحومي، النائب الأول لرئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للوفد، والفريق متقاعد جمال محمد الذياب مدير مكتب ولي العهد الكويتي، ومازن عيسى العيسى وكيل الشؤون الخارجية بمكتب ولي العهد، والسفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون.

استقبال

كما استقبل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في قصر بيان، أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي. وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق علاقات الأخوة المتجذرة والمتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت الشقيقة.

علاقات

أيضاً، استقبل مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، في مقر المجلس، أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة، والتعاون القائمة بين المجلسين، بما يواكب علاقات الأخوة الراسخة والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً متنامياً على مختلف الأصعدة.

ورحب الغانم بوفد المجلس الوطني الاتحادي في بلده الثاني دولة الكويت، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تاريخية ومتميزة، على مستوى القيادات والحكومات والبرلمانات والشعوب، مضيفاً أن هذه الزيارة تجسد عمق العلاقات، وتبني مستقبلاً أفضل لمصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد الغانم أن دولة الكويت وشعبها، لا ينظرون إلى دولة الإمارات بأنها دولة شقيقة فقط، وإنما تربطهما علاقات تاريخية متجذرة، ومصالح وأهداف استراتيجية مشتركة.

وأعرب الرحومي عن شكره وتقديره للغانم، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونقل تحيات معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى رئيس المجلس الأمة الكويتي، وتمنياته لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار.

وأشاد الرحومي بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، التي توطدت عبر عقود من الزمن، مؤكداً أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، ستبقى داعماً لكل ما من شأنه الارتقاء بمختلف علاقات ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وزير الخارجية الكويتي يستقبل وفد المجلس

التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس.

وجرى خلال اللقاء، استعراض وشائج العلاقات الأخوية المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والروابط التاريخية الوثيقة والمتجذرة بينهما، ومناقشة سبل تعزيز وتنمية تلك الروابط، خدمة لطموحات قيادتي وشعبي البلدين، نحو مزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، الذي يضم: صابرين اليماحي، وسهيل العفاري، ويوسف البطران، وخلفان الشامسي، وحميد الشامسي، وسمية السويدي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت.

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