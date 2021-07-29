«خليفة لنخيل التمر» تنظم محاضرة حول «إيكاردا»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أول من أمس محاضرة علمية افتراضية بعنوان «دور المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة» (إيكاردا) «في تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي»، قدمها علي أبو سبع مدير عام «إيكاردا» بحضور 117 من الخبراء والمختصين والمهتمين يمثلون 16 دولة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة في إطار التزامها بنشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وسلط أبو سبع خلال محاضرته الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمنظمة في الشرق الأوسط منذ تأسيسها في العام 1997 كمنصة لإجراء البحوث والتوصل إلى نتائج يمكن تطبيقها على البلدان العربية وعبر الولاية للمركز على الأراضي الجافة غير الاستوائية، مشيراً إلى أهمية مشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أطلقته «ايكاردا» عام 2006 بالتنسيق والتعاون مع كل مراكز البحوث الزراعية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تطوير زراعة نخيل التمر وفق نظم إنتاج مستدامة.

ولفت إلى أن مراحل المشروع ركزت على تطبيق برامج بحثية تتوافق مع أولويات الدول في خمسة محاور هي إدارة المحصول ومعاملات ما بعد الحصاد والمكافحة المتكاملة للآفات التقانة الحيوية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى أن المشروع نفذ خلال الفترة (2006-2018) 156 بحثاً تطبيقياً مركزاً على نقل التقانة وبناء القدرات، من ضمنها تقنية التلقيح السائل حيث بلغ عدد النخيل الملقح بهذه التقنية (450.000).

تقنية

ونوه مدير عام «إيكاردا» بأن هذه التقنية أظهرت انخفاضاً في كلفة التلقيح بنسبة 80% كما استخدمت تقنية التلقيح باستخدام الطائرات المسيّرة واستخدام تقنية الري تحت السطحي والري بالفقاعات والري بالتنقيط تحت ضغط منخفض والري التسميدي بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وتحسين جودة الإنتاج بالإضافة إلى تطبيق تقنية الميكوريزا لتحسين تجذير الفسائل النسيجية وتحفيز نموها وتقنية تجفيف التمور من خلال غرف البولي كربونيت والتكامل في مجال المكافحة المتكاملة بين النظم البحثية الزراعية، وخصوصاً في مجال اختبار فعالية مبيدات الآفات الحيوية ونتائج المسوحات الحشرية والأعداء الطبيعية (الحيوية).

وأوضح أن مشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر في دول مجلس التعاون الخليجي تمكن من تحقيق نتائج مميزة في المجالات البحثية والنجاح في بناء علاقة تكامل بين الدول المشاركة في مجال تطوير قطاع نخيل التمر، وخصوصاً في مجالات «نقل التقنيات وبناء القدرات وتبادل المعلومات والخبرات والنتائج وبناء علاقات متكاملة على المستوى الفني والشخصي وجعل تبادل الخبرة والمعلومة عابرة للحدود».

وأشاد المحاضر بالدور الكبير الذي تقوم به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم من خلال تنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية والمهرجان الدولي للتمور السودانية والمهرجان الدولي للتمور المصرية، وما رافقها من أنشطة وفعاليات ساهمت بشكل ملموس في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع حجم الصادرات، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة.

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