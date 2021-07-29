الإمارات تبحث التعاون الدفاعي والعسكري مع السودان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه، أمس، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، والوفد المرافق له، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وأكد معاليه خلال اللقاء متانة وعمق وتميز العلاقات مع جمهورية السودان الشقيقة القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلاً على تعاونهما في القضايا، التي تهم المنطقة العربية.

ترحيب

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بتطور مسار العلاقات الأخوية، التي تجمع البلدين، في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم جهود السودان في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية انطلاقاً من إيمانهم بأن استقرار السودان وأمنه وسلامته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الأخوية مع دولة الإمارات، لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم القضايا العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأشاد رئيس هيئه أركان القوات المسلحة السودانية خلال اللقاء بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة، مشيداً بالأدوار الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها الإمارات في المنطقة والإقليم ودعمها ومساندتها لجمهورية السودان في مختلف المجالات، منوهاً بمبادرات الإمارات الإنسانية العاجلة والإمدادات الطبية التي تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

تطوير

وأكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز علاقات التعاون بينهما وتطويرها في كل الجوانب، كما أكدا أهمية تضافر الجهود العربية والتنسيق مع المجتمع الدولي، لإعادة الأمن والاستقرار في عدد من الدول العربية وبناء مؤسساتها الوطنية ورفع المعاناة عن شعوبها ومحاربة العنف والتطرف، الذي تمارسه وتنفذه التنظيمات الإرهابية. كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة برئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين. وجاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء والذي يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري.

لقاء وزيارة

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية، حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها.وقام بعد ذلك الحسين بزيارة قيادة القوات البرية، حيث كان في استقباله اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية، وعدد من كبار ضباط قيادة القوات البرية. (أبوظبي - وام )

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