محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خلال اتصال هاتفي مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين. كما تبادل سموه ورئيس وزراء بريطانيا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، اليوم، بزيارة رسمية إلى النمسا. ويجري سموه خلال الزيارة مباحثات رسمية مع سيباستيان كورتس، مستشار النمسا، تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والنمسا، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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ـــ محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء بريطانيا القضايا ذات الاهتمام المشترك

ـــ محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية للنمسا اليوم

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