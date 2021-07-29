محمد بن راشد: دبي ستبقى منصة الشباب العربي الطامح للعالمية

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرائد الأعمال العربي الشاب مصطفى قنديل (28 عاماً) إنجازه الذي حققه من دبي، حيث استطاع بناء شركة للحلول الذكية للنقل الجماعي، قيمتها 1.5 مليار دولار، مؤكداً سموه أن دبي ستبقى منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على حسابه في «تويتر»: «مصطفى قنديل شاب عربي عمره 28 عاماً، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها ملياراً ونصف المليار دولار، تم إدراجها عبر بورصة ناسداك، شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، والتي تعمل في الكثير من الدول، مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية». (دبي ـ البيان)

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