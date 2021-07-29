«بيت الخير» تنجز بناء أكبر أوقافها في دبي وعجمان

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية «بيت الخير» عن الانتهاء من بناء وقفين من أكبر أوقافها، وهما: وقف الكرامة الجديد في دبي، ووقف الشيخ راشد بن حميد النعيمي في المدينة الوقفية في عجمان، ليصبحا جاهزين للتأجير، وطرح العوائد المأمولة.

وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية: إن جمعية «بيت الخير» حققت خطوة مهمة على طريق الاستدامة، ونجحت في إنجاز هدفها الاستراتيجي الذي أطلقه مجلس إدارتها قبل 5 أعوام، بزيادة عدد أوقافها والارتقاء بنوعيتها، بحيث تسهم في تعزيز الموارد الخيرية والمالية، لتتمكن من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها نحو المستحقين والمستفيدين، الذين تجاوز عددهم حسب قاعدة بيانات الجمعية 55 ألف أسرة وحالة محتاجة.

بناء

وقال العوضي: الأوقاف التي تتطلع إليها الجمعية ليست أي بناء وليس في أي منطقة، ولكنها أوقاف نوعية من حيث حجمها وتشطيبها الفاخر وموقعها التسويقي لتحقيق أعلى عائد ممكن، وهو ما ينطبق على وقف الكرامة الجديد، الذي يقع في بر دبي في منطقة مزدهرة اقتصادياً، قرب مركز برجمان التجاري، ويتكون من طابقي سرداب وطابق أرضي و5 أدوار، على مساحة 4 دونمات، ويضم 90 شقة فاخرة، بالإضافة إلى 11 محلاً استثمارياً، وقد أصبح الآن جاهزاً لتأجيره واستثماره.

وقف

وأضاف العوضي: كما يسرنا الإعلان عن الانتهاء من تشييد وقف المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي في إمارة عجمان، والذي أقيم ضمن المدينة الوقفية التي خصصها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لدعم الجمعيات الخيرية في منطقة ليوارة، حيث منحنا سموه الأرض، ومساحتها 2175 متراً مربعاً، لنقيم عليها وقفاً حديثاً ومثمراً، يضم 160 شقة سكنية و7 محال تجارية، وهي مناسبة لأتقدم باسم مجلس إدارة «بيت الخير» لسموه بالشكر والعرفان على هذه المكرمة السامية، مؤكداً أن ريع الوقف سينفق لصالح الأسر المحتاجة في عجمان.

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