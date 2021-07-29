تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في دبي من تسجيل الوقف بمنازلهم

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي عن تقديم خدمات نوعية للواقفين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، للتيسير عليهم في تسجيل أوقافهم وتقديم تبرعاتهم. وقال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة: إن المؤسسة حريصة على توفير أفضل الخدمات للواقفين والمتبرعين، والتيسير على أصحاب الهمم وكبار المواطنين ضمن استراتيجيات حكومة دبي الهادفة لتقديم أفضل خدمات لهم.

إجراءات

وأوضح أن المؤسسة تتولى إنهاء إجراءات تسجيل الوقف عن الواقفين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الدوائر الحكومية، حيث تتولى تسجيل قطعة الأرض أو العقار الموقوف لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وإنهاء الإجراءات المتعلقة بالوقف في الجهات المعنية، حتى يتم استخراج شهادة الوقف وتسليمها للواقف بمنزله.

وتابع: تتعاون المؤسسة مع محاكم دبي لإشهاد الوقف في منازل الواقفين من أصحاب الهمم وكبار المواطنين، موضحاً أنه يتم تحديد موعد مع الواقف لزيارته في منزله، وتسجيل الوقف عبر الإشهاد المرئي، حيث يتواصل الواقف مع القاضي عبر بث حي إلكتروني، بحضور شهود ومسؤولين من المؤسسة ومحاكم دبي.

وأضاف: تحرص المؤسسة على تسخير التقنيات الذكية وقنوات التواصل المرئي لتوفير الوقت والجهد على الواقفين خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم بما يلبي تطلعاتهم وتسهيل تقديم مساهماتهم الوقفية.

دليل

وذكر أن المؤسسة أصدرت أخيراً دليلاً إرشادياً لتنظيم علاقات الواقفين، وتعزيز دور الواقف وتمكينه من أداء واجباته في إدارة الوقف وضمان حقوقه الكاملة في ممارسة دوره الفعال في تنمية الوقف.

وأوضح: أن الدليل ينص على التعامل مع أصحاب الهمم من الواقفين والمتبرعين وفق أرقى مستويات تقديم الخدمة، بما يسهل أعمال إدارة الأصول الوقفية الخاصة بهم.

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